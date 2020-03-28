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"Его цена сильно вырастет": французский журналист посоветовал Марселю двух игроков сборной Украины

16:12 173 Читати українською
"Его цена сильно вырастет": французский журналист посоветовал Марселю двух игроков сборной Украины
Никита Бурда / фото из открытых источников

Французский журналист Мурад Артс, который связан с французским Марселем, посоветовал клубу обратить внимание на двух украинских футболистов.

"Клубу нужно найти конкурента для Чалеты-Цара. Я думал о Никите Бурде, защитнике киевского Динамо. Его стоимость составляет 3,5 млн евро. Сейчас он повредил колено и не играл несколько месяцев, но до этого он был в отличной форме. Бурду в основе заменил Денис Попов, и он стал новой звездой.

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Бурда действительно очень сильный защитник, который способен хорошо делать то, что сейчас хорошо делает Чалета-Цар. Его цена сильно вырастет в Марселе, если он проведет полгода на высоком уровне.

Также советую обратить внимание на Виктора Коваленко из Шахтера. Он плеймейкер. Ему было трудно интегрироваться в игру команды, ведь в атаке Шахтера выступают только бразильцы. У Коваленко большой талант, он очень техничный. Это такой тип игрока, который подходит Виллашу-Боашу", – цитирует Артса Football club De Marseille.

Напомним, контракт Бурды с Динамо рассчитан до лета 2022 года, а соглашение Коваленко с "горняками" истекает летом этого года.

Динамо – в топ-5 Европы по важному показателю, Шахтер – вторая самая низкая команда континента

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Франция Никита Бурда Никита Бурда Виктор Коваленко Виктор Коваленко Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Марсель Марсель
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