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Шевченко довызвал Шабанова в сборную Украины на матчи с Литвой и Португалией

18:58 100 Читати українською
Шевченко довызвал Шабанова в сборную Украины на матчи с Литвой и Португалией
Бойко и Шабанов / УАФ

Защитник киевского Динамо Артем Шабанов получил вызов в состав сборной Украины на матчи отбора к Евро-2020 против Литвы и Португалии.

Артем Шабанов попал в список вызванных игроков в сборную Украины на матчи отбора к Евро-2020 против Литвы и Португалии в связи с травмой Никиты Бурды, сообщает официальный сайт УАФ.

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Напомним, что Бурда получил повреждение в матче 8-го УПЛ против Ворсклы, выбыв на неопределенный срок. Отметим, что Шабанова не было в резервном списке игроков, которые могут попасть в заявку команды.

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Отметим, что матчи против Литвы и Португалии запланированы на 11 и 14 октября соответственно. "Желто-синие" занимают первое место в группе B, имея в активе 13 очков, португальцы на 2 месте с 8 пунктами.

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