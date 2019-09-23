Шевченко довызвал Шабанова в сборную Украины на матчи с Литвой и Португалией

Защитник киевского Динамо Артем Шабанов получил вызов в состав сборной Украины на матчи отбора к Евро-2020 против Литвы и Португалии.

Артем Шабанов попал в список вызванных игроков в сборную Украины на матчи отбора к Евро-2020 против Литвы и Португалии в связи с травмой Никиты Бурды, сообщает официальный сайт УАФ.

Шевченко объявил список игроков сборной Украины на матчи отбора Евро-2020 против Литвы и Португалии

Напомним, что Бурда получил повреждение в матче 8-го УПЛ против Ворсклы, выбыв на неопределенный срок. Отметим, что Шабанова не было в резервном списке игроков, которые могут попасть в заявку команды.

Сербия – Украина: команда Шевченко останется без поддержки на решающий матч отбора к Евро-2020

Отметим, что матчи против Литвы и Португалии запланированы на 11 и 14 октября соответственно. "Желто-синие" занимают первое место в группе B, имея в активе 13 очков, португальцы на 2 месте с 8 пунктами.