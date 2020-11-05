Барселона обыграла Динамо на Камп Ноу в неоднозначном поединке 3-го тура Лиги чемпионов. Результат матча мог быть кардинально другим – с одной стороны, Руслан Нещерет неоднократно спасал ворота киевлян от значительно большего числа пропущенных мячей. Но и команда Мирчи Луческу имела немало моментов, чтобы забить больше. Марк-Андре тер Штеген, который сыграл первый матч за 3 месяца, продемонстрировал фантастическую реакцию, не дав динамовцам отличиться даже после выходов один на один.

Барселона – Динамо – 2:1 – видео голов и обзор матча

Журналист и экс-ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганык считает главным героем матча именно немецкого голкипера.

Артем Франков – главный редактор журнала "Футбол" – разочарован нереализацией моментов, намекнув на расточительность Владислава Супряги. К слову, основной нападающий Динамо не забивает уже 8 поединков. Последний раз он праздновал гол еще 23 сентября в выездном поединке ЛЧ с Гентом.

Журналист Gazeta.ua и блоггер "Футбол 24" Сергей Тищенко сетует на недостаток квалификации у футболистов украинской команды. По его мнению, киевляне вполне могли зацепиться за очки, ведь Барселона высокомерно отнеслась к обескровленным "бело-синим".

Вокалист группы ТНМК Александр "Фоззи" Сидоренко спокоен за будущее сборной Украины на посту №1. Теперь музыкант хочет видеть таких же судей – и речь в данном случае не совсем о футболе. Ну, вы поняли.

Агент Вячеслав Заховайло расстроен поражением, но отметил, что стесняться киевлянам ничего. Отдельного внимания удостоился Нещерет, который феерично дебютировал в Лиге чемпионов.

Андрей Шахов – заместитель главного редактора еженедельника "Футбол" – просто поблагодарил игроков Динамо. Действительно, учитывая все обстоятельства, итог игры мог быть значительно хуже. В конце концов, прогнозы большинства болельщиков и экспертов были значительно более пессимистичными.

Скаут Алекс Великих недоволен судейством и отдал должное Мирче Луческу. По его мнению, результат матча мог быть другим.

Журналист Никита Дмитрулин продемонстрировал умение иронизировать.

PR-специалист телеканалов "Футбол" Даниил Вереитин разочарован игрой Лео Месси. В то же время он отдал должное как Мирче Луческу, так и всей команде, отдельно отметив Руслана Нещерета.

Барселона – Динамо: Луческу оценил игру Нещерета против Месси и компании

Игорь Бойко, который сейчас комментирует на Setanta Sports Ukraine, интересно сравнил героев поединка.

Менеджер Александр Ольшанецкий признал роль Мирчи Луческу и подчеркнул вклад обоих голкиперов в результате дуэли на Камп Ноу.

Обозреватель Tribuna.com Александр Сажко указал на нереализацию моментов игроками Барселоны. В противном случае счет мог быть значительно более неприятным для Динамо. В то же время журналист признал, что во втором тайме "бело-синие" могли вообще перевернуть игру. Ну и не обошлось без комплиментов для Нещерета.

Кирилл Лукаш – ведущий программы "Мова футболу" – насыпал комплиментов Мирче Луческу. Напомним, ультрас Динамо сих пор не могут смириться с приходом румынского специалиста.

Бывший полузащитник сборной Украины, а ныне эксперт Евгений Левченко ожидает вызова Руслана Нещерета в национальную команду. Напомним, для 18-летнего голкипера игра на Камп Ноу стала лишь второй в составе первой команды Динамо.

Михаил Юхименко – журналист "Футбол 24" – доволен игрой Динамо, которое ради таких матчей и должно было выходить в Лигу чемпионов.

Автор проекта Бомбардир Роман Бебех отметил роль пандемии коронавируса для молодых футболистов и Руслана Нещерета в частности. Действительно, многие игроки, которые вчера вышли на поле Камп Ноу, при обычных жизненных обстоятельствах вряд ли получили бы свой шанс.

Журналист телеканалов "Футбол" Игорь Бурбас упрекнул игроков киевской команды за нереализацию моментов, но в то же время похвалил за организацию и отсутствие страха перед именитым соперником.

В завершение – немного Брутального футбола.

Барселона – Динамо: Киев выдал супер матч ЛЧ – шок Месси, дебют 18-летнего Нещерета на 9 баллов и провал лишь 2 киевлян