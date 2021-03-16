Форвард Хатайспора Аарон Бупендза, похоже, пользуется спросом среди серьезных клубов. Начали слежку за ним и команды из Англии.

Сразу несколько клубов английской Премьер-лиги проявляют интерес к габонскому нападающему, сообщает 90min.

Динамо продолжит следить за Бупендзой

По информации источника, за игроком следят Ньюкасл, Лестер, Кристал Пэлас, Вулверхэмптон, Брайтон и Тоттенхэм. К нему и далее проявляют интерес Фенербахче и Динамо. "Бело-синие" уже пытались подписать Бупендзу, но сторонам не удалось договориться. Интересно, что Аарон зимой отказался от перехода в Краснодар.

Заметим, что в текущем сезоне турецкой Суперлиги Аарон Бупендза забил 18 мячей в 24 матчах и остается лучшим бомбардиром чемпионата.

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