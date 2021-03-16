Форвард Хатайспора Аарон Бупендза, схоже, користується попитом серед серйозних клубів. Розпочали стеження за ним і команди з Англії.

Одразу кілька клубів англійської Прем'єр-ліги проявляють інтерес до габонського нападника, повідомляє 90min.

Динамо продовжить стежити за Бупендзою

За інформацією джерела, за гравцем стежать Ньюкасл, Лестер, Крістал Пелас, Вулверхемптон, Брайтон та Тоттенхем. До нього надалі проявляють інтерес Фенербахче та Динамо. "Біло-сині" вже намагались підписати Бупендзу, але сторонам не вдалось домовитись. Цікаво, що Аарон взимку відмовився від переходу в Краснодар.

Зауважимо, у поточному сезоні турецької Суперліги Аарон Бупендза забив 18 м'ячів у 24 матчах та залишається найкращим бомбардиром чемпіонату.

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