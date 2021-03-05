Нападающий турецкого клуба остается в сфере интересов "бело-синих", сообщает Timeturk.

Шахтер может перехватить Бупендзу у Динамо – он отказался от трансфера в Россию

Киевляне продолжат наблюдать за Бупендзой до конца текущего сезона. За игроком следит еще и Фенербахче, а потому конкуренция в Динамо будет серьезная. Зимой "бело-синие" уже пытались подписать его, но сторонам не удалось договориться. Также Аарон отказался от перехода в Краснодар.

В текущем сезоне турецкой Суперлиги габонский форвард забил 18 мячей в 24 матчах и остается лучшим бомбардиром чемпионата.

Унікальний солдат Динамо: чому Луческу робить ставку на Буяльського, а Шевченко вперто не бачить його у збірній