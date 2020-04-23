toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Германия
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

План возобновления Бундеслиги слили в сеть – один из пунктов поражает

12:21 88 Читати українською
План возобновления Бундеслиги слили в сеть – один из пунктов поражает
Мюллер против Вернера / MaxPPP

Детальный план возобновления прерванного пандемией коронавируса сезона 2019/20 в немецкой Бундеслиге появился в открытом доступе.

Сенсационный проект обнародовало ведущее немецкое издание Suddeutsche Zeitung.

Бундеслига вскоре может возобновить матчи, – президент Немецкой футбольной лиги

План датирован 15 апреля и занимает 41 лист. Среди его пунктов, в частности, определение максимального количества людей, задействованных в каждом матче (332 вместе с игроками, персоналом, медиа и медиками), обязательное измерение температуры на входе на стадион, отказ от рукопожатий и командных фотографий перед началом поединков, а также отказ от микст-зон и пресс-конференций вживую.

Больше всего общественность возмутил пункт относительно обнаруженного COVID-19 – о положительных тестах не будут сообщать в прессу. Если же кто-то из игроков заболеет коронавирусом, то его анонимно изолируют, а групповой карантин не введут. Это позволит завершить чемпионат в намеченные УЕФА сроки.

Ожидается, что первые матчи после карантина в Бундеслиге сыграют 9 мая. На паузу местное первенство ушло после 25-ти туров.

COVID-26: фанаты праздновали 94-летие ПАОКа, нарушив карантин – украинец поздравил, а полиция ответила насилием

blog_ava
"Я думал, что Гриша перегрелся в Майами на солнце": президент Ингульца – об отношениях с Козловским
06:00
256
Теги
коронавирус Германия Бундеслига
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
0
час
:
59
мин
Ливерпуль
14:30
Бернли
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук