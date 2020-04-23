План возобновления Бундеслиги слили в сеть – один из пунктов поражает

Детальный план возобновления прерванного пандемией коронавируса сезона 2019/20 в немецкой Бундеслиге появился в открытом доступе.

Сенсационный проект обнародовало ведущее немецкое издание Suddeutsche Zeitung.

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План датирован 15 апреля и занимает 41 лист. Среди его пунктов, в частности, определение максимального количества людей, задействованных в каждом матче (332 вместе с игроками, персоналом, медиа и медиками), обязательное измерение температуры на входе на стадион, отказ от рукопожатий и командных фотографий перед началом поединков, а также отказ от микст-зон и пресс-конференций вживую.

Больше всего общественность возмутил пункт относительно обнаруженного COVID-19 – о положительных тестах не будут сообщать в прессу. Если же кто-то из игроков заболеет коронавирусом, то его анонимно изолируют, а групповой карантин не введут. Это позволит завершить чемпионат в намеченные УЕФА сроки.

Ожидается, что первые матчи после карантина в Бундеслиге сыграют 9 мая. На паузу местное первенство ушло после 25-ти туров.

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