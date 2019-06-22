Булка близок к переходу в ПСЖ

Резервный голкипер лондонского Челси Марцин Булка может оказаться во французском Пари Сен-Жермен.

Польский вратарь может сменить АПЛ Лигу 1, сообщает Le Parisien.

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По информации издания, Булка перейдет в ПСЖ после 30 июня в статусе свободного агента. С чемпионами Франции кипер подпишет 3-летний контракт. На Парк де Пренс он может стать вторым голкипером за спиной Альфонса Ареола.

Марцин Булка перебрался в Челси в 2016 году, но с тех пор играл только за команды U-19, U-21 и U-23. За основу "синих" 19-летний поляк провел лишь несколько матчей в прошлое межсезонье.

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