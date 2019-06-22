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Булка близький до переходу в ПСЖ

10:21 487 Читать на русском
Булка близький до переходу в ПСЖ
Марцін Булка / фото із соцмереж

Резервний голкіпер лондонського Челсі Марцін Булка може опинитися у французькому Парі Сен-Жермен.

Польський воротар може змінити АПЛ на Лігу 1, повідомляє Le Parisien.

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За інформацією видання, Булка перейде в ПСЖ після 30 червня у статусі вільного агента. З чемпіонами Франції кіпер підпише 3-річний контракт. На Парк де Пренс він може стати другим голкіпером за спиною Альфонса Ареола.

Марцін Булка перебрався до Челсі в 2016 році, але з того часу грав лише за команди U-19, U-21 та U-23. За основу "синіх" 19-річний поляк провів тільки кілька матчів у минулому міжсезонні.

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