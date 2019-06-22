"Это деликатная ситуация", – Маркиньос оценил вероятность ухода Неймара из ПСЖ

Одноклубник форварда Неймара по французскому Пари Сен-Жермен Маркиньос, похоже, не уверен в будущем соотечественника на Парк де Пренс.

"Не знаю, не знаю. Ситуация деликатная, не хочу ничего говорить. Они с президентом знают, что делать. Я в свою очередь сосредоточен на Копа Америка", – цитирует Маркиньоса Marca.

Барселона предлагает за Неймара 100 млн евро и Коутиньо, – СМИ

Напомним, накануне стало известно, что Барселона сделала парижанам предложение по трансферу Неймара. "Блаугранас" предлагают ПСЖ за опального форварда 100 млн евро и права на атакующего хавбека Филиппе Коутиньо. Между тем мадридский Реал решил выйти из борьбы за 27-летнего бразильца из-за постоянных скандалов с его участием.

В сезоне 2018/19 Неймар в Лиге 1 провел лишь 17 матчей, в которых забил 15 мячей.

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