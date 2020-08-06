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Булеца назвал своих конкурентов за место в составе Динамо

23:08 - Читати українською
Булеца назвал своих конкурентов за место в составе Динамо
Цитаишвили, Булеца, Леднев / Фото ФК Динамо

Полузащитник Динамо Сергей Булеца оценил подготовку киевской команды к новому сезону.

"27 июля мне позвонили, а 30-го числа я приехал в расположение Динамо. К тому моменту у команды уже состоялась первая тренировка. Поэтому, наверное, Луческу уже разговаривал с другими игроками – со мной разговора пока не было.

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Нагрузка на тренировках хорошая, но в СК Днепр-1 было примерно так же. У Луческу новое видение, и мне очень приятно заниматься тем, что предлагает этот тренер.

Себя я вижу на позиции под нападающим, десяткой. Конкуренция большая – это и Буяльский, и Шапаренко, и Леднев. Я стараюсь и работаю, чтобы проявить себя", – цитирует Булецу Meta-ratings.

Напомним, в прошлом сезоне УПЛ Сергей защищал цвета СК Днепр-1 на правах аренды, где провел 27 матчей и отметился 4 голами и 4-мя ассистами.

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Богдан Богдан Леднев Виталий Виталий Буяльский Николай Николай Шапаренко Динамо Киев Динамо Киев Межсезонные сборы Сергей Сергей Булеца
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