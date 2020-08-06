Булеца назвав своїх конкурентів за місце у складі Динамо

"27 липня мені подзвонили, а 30-го числа я приїхав у розташування Динамо. До того моменту у команди вже відбулось перше тренування. Тому, напевно, Луческу вже розмовляв з іншими гравцями – зі мною розмови поки що не було.

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Навантаження на тренуваннях хороші, але в СК Дніпро-1 було приблизно так само. У Луческу нове бачення, і мені дуже приємно займатися тим, що пропонує цей тренер.

Себе я бачу на позиції під нападником, десяткою. Конкуренція велика – це і Буяльський, і Шапаренко, і Лєднєв. Я стараюсь і працюю, щоб проявити себе", – цитує Булецу Meta-ratings.

Нагадаємо, у минулому сезоні УПЛ Сергій захищав кольори СК Дніпро-1 на правах оренди, де провів 27 матчів та відзначився 4-ма голами та 4-ма асистами.

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