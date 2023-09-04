Чемпионат Польши, 7 тур

Заглембе – Погонь Щецин – 1:0

Гол: Копач, 78

Заглембе должен был реабилитироваться за поражение от худшей команды лиги (Короны) в прошлом туре. В гости приехал еще один аутсайдер – Погонь.

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Сергей Булеца вышел в старте и активно помогал хозяевам оказывать давление на ворота соперника. Заглембе имел много моментов, но кипер Погони и собственная неточность долго не давали открыть счет. На 78-й минуте наконец-то произошел прорыв. Булеца из углового навесил на голову капитану Копачу, и тот пробил под перекладину. Бартош Клебанюк выбросил мяч уже после пересечения линии ворот.

Для Булецы это второй ассист в 5 матчах за Заглембе после перехода из Динамо на правах аренды. Команда украинца по набранным очкам идет на третьем месте.

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