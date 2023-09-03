Лехия проиграла Заглембе в поединке 7-го тура польской Экстраклясы, а украинский полузащитник Иван Желизко стал одним из главных действующих лиц.

Лехия, в составе которой выступает украинец Иван Желизко, была разбита Заглембе со счетом 5:2.

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Тем не менее, наш соотечественник сумел стать автором красивого гола. Желизко на 76 минуте получил скидку от Зявинского и пушечным ударом метров с 25 попал в нижний угол. Но не обошлось без негатива: через 6 минут Иван получил вторую желтую и оставил команду в меньшинстве при счете 3:2. Без украинца и еще одного удаления Лехия посыпалась, пропустив дважды в конце встречи.

К слову, Желизко провел за команду из Гданьска 5 матчей, а этот гол стал дебютным в Польше.

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