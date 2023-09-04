Чемпіонат Польщі, 7 тур

Заглембе – Погонь Щецин – 1:0

Гол: Копач, 78

Заглембе мав реабілітуватися за поразку від найгіршої команди ліги (Корони) у минулому турі. В гості приїхав ще один аутсайдер – Погонь.

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Сергій Булеца вийшов у старті і активно допомагав господарям чинити тиск на ворота суперника. Заглембе мав чимало моментів, але кіпер Погоні та власна неточність довго не давали відкрити рахунок. На 78-й хвилині нарешті стався прорив. Булеца з кутового навісив на голову капітану Копачу, і той пробив під поперечку. Бартош Клебанюк викинув м'яч вже після перетину лінії воріт.

Для Булеци це другий асист у 5 матчах за Заглембе після переходу з Динамо на правах оренди. Команда українця за набраними очками йде на третьому місці.

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