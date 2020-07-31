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Булеца и Супряга прервали свой отпуск, чтобы присоединиться к Динамо

31 июля 23:59 - Читати українською
Булеца и Супряга прервали свой отпуск, чтобы присоединиться к Динамо
Кобахидзе, Супряга, Булеца / фото СК Днепр-1

Полузащитник Сергей Булеца и нападающий Владислав Супряга вскоре должны присоединиться к Динамо.

Оба футболиста решили пожертвовать своим отпуском, чтобы уже в ближайшее время начать работу в составе киевлян, утверждает Динамомания.

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К слову, прошлый сезон для Супряги и Булецы завершился несколько позже, чем для остальных игроков Динамо. Поскольку СК Днепр-1, цвета которого они защищали на правах аренды, провел свой последний матч аж 25 июля.

Напомним, 20-летний Супряга в прошлом сезоне провел в составе днепровского 27 матчей, в которых забил 15 голов во всех турнирах. В активе 21-летнего Булецы 29 поединков и 5 голов. Ранее сообщалось, что СК Днепр-1 хотел бы зсохранить обоих исполнителей еще на один сезон.

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Сергей Сергей Булеца Владислав Владислав Супряга
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