Булеца еще не принял решение о возвращении в Динамо

Полузащитник СК Днепр-1 Сергей Булеца планирует определиться со своим будущим после завершения сезона.

"У СК Днепр-1 молодая команда, она первый год в УПЛ. Думаю, что команда растет и показывает хорошую игру. Чувствую себя здесь отлично, все поддерживают, у нас дружный коллектив.

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Дмитрий Михайленко умеет работать с молодыми игроками, у нас много тактических занятий. Тренер подробно объясняет, показывает, в чем нужно добавлять. Мне нужно больше внимания уделять оборонительным действиям, и я сам это тоже понимаю.

Возвращение в Динамо? Пока никаких разговоров на эту тему не было. Сейчас главное, чтобы вирус прошел, чтобы меньше людей заболели, и скорее вернулся футбол на наши стадионы. Доиграем чемпионат, потом будем решать этот вопрос", – цитирует Булеца Команда 1.

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Напомним, чемпион мира в составе сборной Украины U-20 выступает за днепровский клуб на правах аренды. Контракт футболиста принадлежат киевскому Динамо. В нынешнем сезоне Булеца 19 раз появлялся на поле в матчах УПЛ, в которых забил 2 гола и отдал две голевые передачи.