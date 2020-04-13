Михайленко признался, что судьба Супряги и Булеци в СК Днепр-1 еще не решена

Главный тренер СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко оценил потенциал хавбека команды Сергея Булеци.

"Булеца, который пришел в команду, и тот, который сейчас – разные игроки. Молодые футболисты прогрессируют очень быстро. Ему раздавали авансы, но на юношеском уровне. Не все так просто было. Можно было ему позволить играть только на атаку и не думать об обороне. Но это ложный путь.

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В Булеци уникальные умения для Украины, таких игроков у нас мало. Но если играть только на атаку, то он не будет развиваться. Сергей – умный игрок, он знает свои слабости и хочет их исправить. Но сейчас их исправить сложнее, чем было бы в 15-16 лет. Не знаю, что будет дальше – вернется ли он в Динамо или останется с нами, но это талантливый футболист, у которого все должно получиться.

Усиление состава? Пока не знаю. Многое зависит от того, уйдут ли Булеца и Супряга. Пока мы не знаем, вернутся ли они в Динамо летом", – сказал Михайленко в эфире программы Днепр Футбол.

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Напомним, оба чемпиона мира в составе сборной Украины U-20 выступают за днепровский клуб на правах аренды. Контракты футболистов принадлежат киевскому Динамо.