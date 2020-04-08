"Он может делать все то, что и Азар": бывший игрок АПЛ рассыпался в комплиментах Булеце

Бывший полузащитник Халл Сити и еще нескольких клубов АПЛ Ибрагима Сонко поделился мнением относительно игры Сергея Булецы в составе СК Днепр-1.

"Еще из украинских игроков отмечу невероятный потенциал Сергея Булецы. Я следил за ним на тренировках во время сборов в Турции. Он может делать все то, что и Азар, потому что его техника фантастическая. Но он слишком спокойный.

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У меня складывается впечатление, что он счастлив в Днепре и ничего не хочет менять. Это грустно. Таким игрокам я говорю: "Посмотри на АПЛ, который там чемпионат, там футболисты. Разве ты не хочешь играть против Манчестер Юнайтед или против Челси? Опомнись и совершенствуй себя! Не останавливайся на достигнутом", – отметил Сонко в интервью Sportarena.

Напомним, Булеца выступает за СК Днепр-1 на правах аренды и провел 19 матчей за днепрян в текущем сезоне, записав в свой актив 2 гола и 2 ассиста.

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