Буяльский: Все хотят играть и будут бороться за место в составе Динамо

Полузащитник Динамо Виталий Буяльский прокомментировал итоги летних сборов команды.

"Наверное, самым тяжелым был первый сбор – еще до поездки в Австрию, когда мы проводили подготовку на своей базе. Мы выполнили много беговой работы, работали больше без мяча, старались заложить фундамент на следующие полгода.

Андриевский: Для меня это был один из самых сложных сборов за беговой работе

В Австрии много беговых занятий было преимущественно в начале – в первые четыре дня, после чего акцент делался уже на работе с мячом и тактических упражнениях. Отмечу, что нынешнюю подготовку к новому сезону по уровню нагрузок можно сравнить с зимней.

Изначально у нас не был запланирован спарринг с Телфсом, уже потом решили провести этот поединок. Думаю, счет не важен. Важно то, что спарринг с соперником – это всегда интересней, чем обычная тренировка. Все сумели проверить свои силы, в принципе, мы довольны.

Конечно, все хотят играть и будут бороться за место в составе. Думаю, такая конкуренция пойдет на пользу как каждому из футболистов, так и команде в целом", – цитирует Буяльского dynamo.kiev.ua.