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Буяльський: Всі хочуть грати і будуть боротись за місце в складі Динамо

14:39 4 Читать на русском
Буяльський: Всі хочуть грати і будуть боротись за місце в складі Динамо
Віталій Буяльський / Футбол 24

Півзахисник Динамо Віталій Буяльський прокоментував підсумки літніх зборів команди.

"Напевно, найважчим був перший збір – ще до поїздки в Австрію, коли ми проводили підготовку на своїй базі. Ми виконали багато бігової роботи, працювали більше без м'яча, намагалися закласти фундамент на наступні півроку.

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В Австрії багато бігових занять було переважно на початку – в перші чотири дні, після чого акцент робився вже на роботі з м'ячем і тактичних вправах. Зазначу, що нинішню підготовку до нового сезону за рівнем навантажень можна порівняти із зимовою.

Спочатку у нас не був запланований спаринг з Тельфсом, вже потім вирішили провести цей поєдинок. Думаю, рахунок не важливий. Важливим є те, що спаринг із суперником – це завжди цікавіше, ніж звичайне тренування. Все зуміли перевірити свої сили, в принципі, ми задоволені.

Звичайно, всі хочуть грати і будуть боротися за місце в складі. Думаю, така конкуренція піде на користь як кожному з футболістів, так і команді в цілому", – цитує Буяльського dynamo.kiev.ua.

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Віталій Буяльський Віталій Буяльський Динамо Динамо
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