Андриевский: Для меня это был один из самых сложных сборов за беговой работе

Полузащитник Динамо Александр Андриевский прокомментировал итоги летнего сбора в Австрии.

"Очень рад вернуться в родную команду, родной город.

Бойко: Думаю, что Динамо хорошо подготовлено к сезону 2018/19

Сборы? Если сравнивать с Зарей, то по беговой работе это были одни из самых сложных сборов для меня. Хоть и готовился в отпуске, но было очень тяжело.

Подготовились хорошо. Под конец сборов у нас уже было по одной тренировке. Провели очень хорошие спарринги. Поэтому мы в хорошем тонусе", – сказал Андриевский FootballHub.