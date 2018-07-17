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Андриевский: Для меня это был один из самых сложных сборов за беговой работе

21:32 11 Читати українською
Андриевский: Для меня это был один из самых сложных сборов за беговой работе
Александр Андриевский / ФК Динамо Киев

Полузащитник Динамо Александр Андриевский прокомментировал итоги летнего сбора в Австрии.

"Очень рад вернуться в родную команду, родной город.

Бойко: Думаю, что Динамо хорошо подготовлено к сезону 2018/19

Сборы? Если сравнивать с Зарей, то по беговой работе это были одни из самых сложных сборов для меня. Хоть и готовился в отпуске, но было очень тяжело.

Подготовились хорошо. Под конец сборов у нас уже было по одной тренировке. Провели очень хорошие спарринги. Поэтому мы в хорошем тонусе", – сказал Андриевский FootballHub.

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Динамо Киев Динамо Киев Александр Андриевский Александр Андриевский
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