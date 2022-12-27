Нынешние и бывшие игроки Динамо не забывают о военных, которые ежедневно защищают нас от российских оккупантов.

Вратарь Георгий Бущан и экс-защитник киевлян Тарас Михалик посетили наших военных на передовой, но без уточнения направления.

Голкипер завершил первую часть сезона, поэтому имеет короткий отпуск. Михалик еще в 2020 году завязал с выступлениями на профессиональном уровне. Защитник 6 лет (2013 – 2019) провел в московском Локомотиве, но в последнее время отмечается исключительно патриотической позицией.

Напомним, полномасштабное вторжение России в Украину началось 24 февраля. С тех пор наши герои при поддержке волонтеров и народа дают мощный отпор оккупантам.

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