"Днепр-1 – хорошая и обученная команда, футболисты знают, что нужно делать на поле. У них хорошо все удавалось в первом тайме, во втором мы сделали коррективы и достигли результата.

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Первый тайм не очень удался, потому что СК Днепр неделю готовился к нашей игре и у них хорошо это получилось. У нас были моменты, должны были забивать, но не забили, была суета, спешили и так получилось, что в первом тайме не очень сыграли.

Критика за матч с Барселоной? Я уже говорил и буду говорить – я интернет не читаю, мне не интересно, что пишут о команде или про меня. Мы выходим на каждый матч и доказываем, что мы сильнее, вот и все. А то, что пишут, это их работа.

Феномен Гармаша? Это у него надо спросить, наверное правильно готовится. Сначала поздравляли, а сейчас уже привыкли", – сказал Буяльский для Профутбол.

За последние 4 матча киевлян в УПЛ Гармаш сумел отличиться 4-мя голами.

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