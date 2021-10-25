"Дніпро-1 – хороша і навчена команда, футболісти знають, що потрібно робити на полі. У них добре все вдавалось у першому таймі, в другому ми зробили корективи і досягли результату.

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Перший тайм не дуже вдався, бо СК Дніпро тиждень готувався до нашої гри і у них добре це вийшло. У нас були моменти, повинні були забивати, але не забили, була метушня, поспішали і так вийшло, що в першому таймі не дуже зіграли.

Критика за матч з Барселоною? Я вже говорив і буду говорити – я інтернет не читаю, мені не цікаво, що пишуть про команду або про мене. Ми виходимо на кожен матч і доводимо, що ми сильніші, ось і все. А те, що пишуть, це їхня робота.

Феномен Гармаша? Це у нього треба запитати, напевно правильно готується. Спочатку вітали, а зараз вже звикли", – сказав Буяльський для Профутбол.

За останні 4 матчі киян в УПЛ Гармаш зумів відзначитись 4-ма голами.

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