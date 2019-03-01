Буяльский поддержал идею увеличения количества команд в УПЛ

Хавбек Динамо Виталий Буяльский считает, что в чемпионате Украины должно быть больше команд, чем 12.

"Смотрим ли мы в турнирную таблицу с надеждой догнать Шахтер? Стараюсь не обращать на таблицу много внимания и не смотреть, хотя знаю, что Шахтер обыграл Александрию. У нас свои задачи, сейчас главное от игре к игре побеждать.

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Формат УПЛ? Принимаем такой чемпионат, какой он есть. Хочется только, чтобы было не 12 команд, как сейчас, а 14 или 16 коллективов. Надеюсь, скоро состав участников чемпионата расширится и будет интереснее.

Как приняли Соля в Динамо? Мне кажется, у Динамо еще не было такого игрока, которого бы плохо приняли. У нас единый коллектив. Если мы будем отдельно, украинцы с украинцами, а легионеры отдельно, ничего хорошего из этого не выйдет. Залог успеха только в нашем единстве. Так мы и пытаемся делать. Уверен, Фран Соль поможет нашей команде, а клуб поможет ему. И в Динамо будет тоже прогрессировать. Думаю, в первых матчах все уже заметили его удачную игру", – цитирует Буяльского Команда№1.

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