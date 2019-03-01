Буяльський підтримав ідею збільшення кількості команд в УПЛ

Хавбек Динамо Віталій Буяльський вважає, що в чемпіонаті України повинно бути більше команд, аніж 12.

"Чи дивимося у турнірну таблицю з надією наздогнати Шахтар? Намагаюся не звертати на таблицю багато уваги і не дивитися, хоча знаю, що Шахтар обіграв Олександрію. У нас свої завдання, зараз головне від гри до гри перемагати.

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Формат УПЛ? Приймаємо такий чемпіонат, який він є. Хочеться тільки, щоб було не 12 команд, як зараз, а 14 або 16 колективів. Сподіваюся, скоро склад учасників чемпіонату розшириться і буде цікавіше.

Як прийняли Соля у Динамо? Мені здається, в Динамо ще не було такого гравця, якого б погано прийняли. У нас єдиний колектив. Якщо ми будемо окремо, українці з українцями, а легіонери окремо, нічого доброго з цього не вийде. Запорука успіху тільки в нашій єдності. Так ми й намагаємося робити. Впевнений, Фран Соль допоможе нашій команді, а клуб допоможе йому. І він в Динамо буде теж прогресувати. Думаю, в перших матчах всі вже помітили його вдалу гру", – цитує Буяльського Команда№1.

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