Смалийчук рассказал, мог ли Швед перейти в Динамо

Вице-президент Карпат Олег Смалийчук рассказал о переговорах с Динамо по трансферу Марьяна Шведа.

"Швед в Динамо? Официальных писем в клуб не поступало. Звонки и устные переговоры не комментирую.

Цыганык: Швед больше хотел перейти в Динамо – причем дважды

Было предложение на 500 тысяч больше, чем от Селтика. Это был клуб из Европы. Швед общался с Дыминским, ему озвучили варианты и он выбрал Селтик.

Спекуляции здесь неуместны. Клуб мог заработать больше, но сам Марьян принял такое решение. Мы постараемся сделать все, чтобы он успешно сыграл в Шотландии. Представители Селтика следят за его действиями и посетят поединок Карпат, чтобы пообщаться с ним", – сказал Смалийчук.

"Швед – лучшая сделка Селтика за годы, украли за бесценок", – шотландские фанаты уже без ума от лидера Карпат