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Смалийчук рассказал, мог ли Швед перейти в Динамо

14:39 97 Читати українською
Смалийчук рассказал, мог ли Швед перейти в Динамо
Олег Смалийчук / Фото: ФК Карпаты

Вице-президент Карпат Олег Смалийчук рассказал о переговорах с Динамо по трансферу Марьяна Шведа.

"Швед в Динамо? Официальных писем в клуб не поступало. Звонки и устные переговоры не комментирую.

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Было предложение на 500 тысяч больше, чем от Селтика. Это был клуб из Европы. Швед общался с Дыминским, ему озвучили варианты и он выбрал Селтик.

Спекуляции здесь неуместны. Клуб мог заработать больше, но сам Марьян принял такое решение. Мы постараемся сделать все, чтобы он успешно сыграл в Шотландии. Представители Селтика следят за его действиями и посетят поединок Карпат, чтобы пообщаться с ним", – сказал Смалийчук.

"Швед – лучшая сделка Селтика за годы, украли за бесценок", – шотландские фанаты уже без ума от лидера Карпат

Источник: Футбол 24
Теги
Олег Смалийчук Трансферы Динамо Киев Марьян Швед Марьян Швед Динамо Киев Динамо Киев Карпаты Карпаты Селтик Селтик
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