"Думаю, наши ничьи с Зарей – это стечение обстоятельств. В прошлом году мы также имели много моментов как в первом, так и во втором тайме, но не реализовали их, потом пропустили, отыгрались – в результате ничья. На этот раз все было наоборот – команда соперника несколько раз переходила центр поля – всего 1-2 раза в первом тайме, мы доминировали на поле, забили им, а после перерыва все перевернулось с ног на голову, гости создали много моментов у наших ворот и хорошо провели второй тайм.

Луческу раскрыл планы Динамо на зимнюю паузу – ожидается двойное усиление

Игроки уже "наелись" футболом перед зимней паузой? Могу говорить о себе: чувствовал себя нормально. Во время чемпионата у меня было повреждение, но все наладилось. А вот ребятам, которые были на Евро-2020 и почти не были в отпуске, по моему мнению, нужен отдых, и потом с новыми силами начать работу", – цитирует Буяльского сайт киевлян.

На зимний перерыв Динамо ушло, отдав лидерство УПЛ Шахтеру.

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