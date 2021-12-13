"Думаю, наші нічиї із Зорею – це збіг обставин. Минулого року ми також мали багато моментів як у першому, так і в другому таймі, але не реалізували їх, потім пропустили, відігралися – в результаті нічия. Цього разу все було навпаки – команда суперника лічені рази переходила центр поля – лише 1-2 рази у першому таймі. Ми домінували на полі, забили їм. А після перерви все перевернулося з ніг на голову, гості створили багато моментів біля наших воріт і загалом добре провели другий тайм.

Луческу розкрив плани Динамо на зимову паузу – очікується подвійне підсилення

Гравці вже "наїлися" футболом перед зимовою паузою? Можу говорити про себе: почувався нормально. Під час чемпіонату я мав пошкодження, але все налагодилося. А ось хлопцям, які були на Євро-2020 і майже не були у відпустці, на мій погляд, потрібен відпочинок, і потім із новими силами розпочати роботу", – цитує Буяльського сайт киян.

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