Динамо, как и большинство клубов украинской элиты, подвело итог уходящего года. Помогли болельщики.

В течение всего года фанаты киевлян выбирали самых эффективных игроков по итогам каждого месяца. Пятерка, чаще всего попадавшая в топ-3, боролась за звание "Лучший игрок года".

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Как информирует пресс-служба Динамо , победу в номинации одержал Виталий Буяльский. За хавбека свой голос отдали 55% опрошенных из более чем 8 тысяч. Конкурентами Буяльского были четыре украинца – Георгий Бущан, Илья Забарный, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков.

Виталий действительно отлично провел 2022-й. А в текущей кампании остается лучшим бомбардиром команды (11 голов), вторым ассистентом (5 голевых передач) и лучшим по системе гол+пас (16) в матчах всех турниров.

Напомним, по итогам 2021-го болельщики киевлян игроком года назвали Николая Шапаренко.

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