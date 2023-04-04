"По нашей информации, Буяльскому "светило" 5 матчей. Во время заседания КДК УАФ Буяльский вышел на видеосвязь, покаялся, и парню дали 3 матча. Могли дать 2+1, на первый взгляд, это лучше, но нет.

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Потому что Буяльский может отсидеть 2 матча, потом появиться на матче с Минаем, получить свою желтую и пропустить матч с Шахтером. Так что стратегически было лучше получить 3 матча", – заметил Спиваковский в программе ТаТоТаке.

К слову, Буяльский сыграл в 29 матчах за Динамо в текущем сезоне, в которых отметился 12 голами и 6 ассистами.

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