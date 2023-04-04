"За нашою інформацією, Буяльському "світило" 5 матчів. Під час засідання КДК УАФ Буяльський вийшов на відеозв’язок, покаявся, і хлопцю дали 3 матчі. Могли дати 2+1, на перший погляд, це краще, але ні.

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Тому що Буяльський може відсидіти 2 матчі, потім з’явитися на матчі з Минаєм, отримати свою жовту і пропустити матч зі Шахтарем. Так що стратегічно було краще отримати 3 матчі", – зауважив Співаковський в програмі ТаТоТаке.

До слова, Буяльський зіграв у 29 матчах за Динамо в поточному сезоні, в яких відзначився 12 голами та 6 асистами.

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