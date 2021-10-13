Барселона подойдет к тяжелому этапу сезона в не самом сильном составе.

Полузащитник каталонцев Педри не успел полностью восстановиться во время международной паузы, сообщает Sport.es.

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Звездочка Барселоны получил травму бедра и не поехал в расположение сборной Испании. Пока он даже не вернулся к тренировкам, поэтому против Валенсии (17 октября) точно не сыграет.

Вряд ли 18-летним хавбеком будут рисковать и в поединке ЛЧ с Динамо (20 октября). Главная цель Барселоны – поставить полузащитника на ноги перед Класико против Реала (24 октября).

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Добавим, что в текущем сезоне Педри провел лишь 4 матча, хотя в прошлом был фактически незаменимым игроком "блаугранас".

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