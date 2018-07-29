Бебех: Лужный сказал, что во время аннексии Крыма с российскими офицерами пива не пил

Тренер киевского Динамо Олег Лужный заявил, что не пил пива с российскими офицерами и не был в то время на полуострове.

Журналист программы Профутбол Роман Бебех в своем Твиттер опроверг слова Шандора Варги о том, что тренер Динамо Олег Лужный пил пиво с российскими офицерами во время аннексии Крыма.

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"Олег Романович Лужный сказал, что во время аннексии Крыма с российскими офицерами пива не пил, и вообще в то время не был на полуострове, потому что уже не работал в Таврии. Шандор Варга в своих историях немного запутался", – написал Бебех.

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