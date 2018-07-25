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Шандор Варга: Венгер перед подписанием Лужного спрашивал, любит ли он водку

08:12 2 Читати українською
Шандор Варга: Венгер перед подписанием Лужного спрашивал, любит ли он водку
Олег Лужный в Арсенале / фото из соцсетей

Известный агент Шандор Варга вспомнил свой первый трансфер, которым стал переход Олега Лужного с Динамо в лондонский Арсенал.

"1998 год. Арсенал играет с киевским Динамо в Лиге чемпионов, в Киеве проигрывает 1:3, в Лондоне – ничья 1:1. И вскоре после этого на меня выходит Арсен Венгер, интересуется Олегом Лужным.

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Говорит: "Что он за футболист, мне и так ясно, он в этих двух матчах Овермарса просто уничтожил. А вот что он за человек? Говорят, он пьет, водку любит? Узнай, пожалуйста".

И я узнал– отправился к Лужному в гости, с семьей его познакомился. Прекрасная жена у него, прекрасный дом, никакой водки я там не увидел, только красное вино. Ну, и вскоре перешел Олег в Арсенал и там провел 4 отличных года. Здесь его, кстати, уже списывали – 31 год, тогда считалось – старый", – рассказал Варга в интервью Sports.ru.

"Динамо могло выигрывать у Баварии 4:0 или 5:0". Олег Лужный – о драматической ничьей 3:3 в полуфинале Лиги чемпионов 1998/99

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