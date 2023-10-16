Буффон сформував "ідеального футболіста" – для цього знадобилося 14 легенд
Італійський голкіпер Джанлуїджі Буффон виділив найкращих гравців у кожному компоненті.
Знаменитий воротар зліпив "ідеального футболіста". Цікаво, що найважчий вибір у Джіджі був серед колег – він виділив аж чотирьох голкіперів.
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Ліва нога – Ліонель Мессі
Права нога – Роберто Баджо
Перший дотик – Алессандро Дель П'єро
Бачення поля – Андреа Пірло та Андрес Іньєста
Відбір – Джорджо К'єлліні, Ріно Гаттузо, Карлес Пуйоль
Удар – Франческо Тотті та Кріштіану Роналду
Сейви – Ікер Касільяс, Петр Чех, Мануель Нойєр, Тібо Куртуа
Буффон став чемпіоном світу-2006 зі збірною Італії, а також 10 разів вигравав Скудетто з Ювентусом. У серпні Джанлуїджі завершив кар'єру в 45 років. Останні сезони він провів у Пармі.