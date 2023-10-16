Знаменитий воротар зліпив "ідеального футболіста". Цікаво, що найважчий вибір у Джіджі був серед колег – він виділив аж чотирьох голкіперів.

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Ліва нога – Ліонель Мессі

Права нога – Роберто Баджо

Перший дотик – Алессандро Дель П'єро

Бачення поля – Андреа Пірло та Андрес Іньєста

Відбір – Джорджо К'єлліні, Ріно Гаттузо, Карлес Пуйоль

Удар – Франческо Тотті та Кріштіану Роналду

Сейви – Ікер Касільяс, Петр Чех, Мануель Нойєр, Тібо Куртуа

Буффон став чемпіоном світу-2006 зі збірною Італії, а також 10 разів вигравав Скудетто з Ювентусом. У серпні Джанлуїджі завершив кар'єру в 45 років. Останні сезони він провів у Пармі.