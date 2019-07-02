"Буффон переконав мене обрати Ювентус", – туринці офіційно представили Рабйо

Новоспечений хавбек Ювентуса Адріен Рабйо розповів цікаві деталі свого переходу в туринський клуб.

"Я багато розмовляв з Джіджі Буффоном, він розповідав мені про Ювентус і давав поради. Це найкраща людина, з ким можна було поговорити про цей клуб. Його думка дуже багато значило для мене.

Рабйо офіційно перейшов у Ювентус

У всьому, що стосується футболу, моя мама – мій агент. Ми працюємо разом, вона допомагає мені як агент. Вона – людина, чиї погляди для мене дуже важливі", – цитує Рабйо GFFN.

Новачок туринців виступатиме під 25-м номером.

Нагадаємо, Адріен разом з Буффоном виступали в ПСЖ. Через конфлікт з керівництвом клубу 24-річний француз не потрапляв до заявки парижан протягом останньої половини сезону.

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