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Буффон провів перше тренування в ПСЖ

15:51 841 Читать на русском
Буффон провів перше тренування в ПСЖ
Джанлуїджі Буффон / фото: ФК ПСЖ

Голкіпер ПСЖ Джанлуїджі Буффон приступив до тренувань у новому клубі.

Легендарний Джанлуїджі Буффон провів перше заняття у ПСЖ. Голкіпер вперше займався разом з новими партнерами по команді, інформує офіційний твіттер ПСЖ.

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Нагадаємо, 40-річний Буффон підписав контракт з ПСЖ за схемою "1+1". Голкіпер може дебютувати за паризький клуб в офіційному матчі у Суперкубку Франції проти Монако, який відбудеться 4 серпня.

Буффон виступав за Ювентус 17 років, вигравши 11 титулів чемпіона Італії та тричі став фіналістом Ліги чемпіонів.

Primo allenamento con il @psg First #trainig at @psg Première entraînement avec @psg

Допис, поширений Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon)

Теги
Франція Відеоновини Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен
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