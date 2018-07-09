Буффон провів перше тренування в ПСЖ

Голкіпер ПСЖ Джанлуїджі Буффон приступив до тренувань у новому клубі.

Легендарний Джанлуїджі Буффон провів перше заняття у ПСЖ. Голкіпер вперше займався разом з новими партнерами по команді, інформує офіційний твіттер ПСЖ.

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Нагадаємо, 40-річний Буффон підписав контракт з ПСЖ за схемою "1+1". Голкіпер може дебютувати за паризький клуб в офіційному матчі у Суперкубку Франції проти Монако, який відбудеться 4 серпня.

Буффон виступав за Ювентус 17 років, вигравши 11 титулів чемпіона Італії та тричі став фіналістом Ліги чемпіонів.