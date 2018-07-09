Луис Энрике официально возглавил сборную Испании

Луис Энрике стал новым главным тренером сборной Испании. Соглашение рассчитано на 2 года.

Сборная Испании получила нового главного тренера. Как и ожидалось, им стал Луис Энрике, сообщает официальный твиттер Федерации футбола Испании.

Контракт рассчитан на 2 года, до завершения Евро-2020.

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На этой должности Энрике заменил Фернандо Йерро, который возглавлял команду на ЧМ-2018, однако накануне объявил об уходе из сборной. Дебютный официальный матч под руководством Энрике Испания проведет 8 сентября против Англии в рамках Лиги наций.

К слову, сборная Испании сегодня получила и нового спортивного директора. Им стал известный экс-голкипер Хосе Франциско Молина.

Напомним, в 2017 году Луис Энрике покинул Барселону, с которой дважды выиграл чемпионат Испании и один раз стал победителем Лиги чемпионов.