Джанлуиджи Буффон в ближайшее время расторгнет контракт с Пармой и объявит о завершении карьеры в возрасте 45 лет. Об этом информирует инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Сын Буффона подпишет контракт с итальянским клубом, – источник

Контракт вратаря с Пармой рассчитан ещё на один год, но неспособность команды повыситься в классе стала для Буффона разочарованием. Он не хочет провести в Серии В ещё один сезон. Этим летом Джанлуиджи поступали выгодные предложения из Саудовской Аравии, но он отклонил все варианты. В январе Буффону исполнится 45 лет.

Легендарный вратарь поиграл в своей карьере за Парму (дважды), Ювентус и ПСЖ. Он провёл 657 матчей в Серии А, 124 встречи в Лиге чемпионов и рекордные 176 матчей за национальную сборную Италии.

Вигнанці Реала й Барселони, чемпіон світу, Рамос, багатій з МЮ і друг для Циганкова – 15 найкращих вільних агентів