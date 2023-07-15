Сын знаменитого голкипера решил пойти по стопам отца. 16-летний Луис Буффон, как и Джанлуиджи, играет на позиции голкипера.

Буффон не готов остановиться в 45 лет – Саудовская Аравия сделала заманчивое предложение

Как сообщает инсайдер Николо Скира, сын Буффона подпишет контракт с Пизой. Луис выступит за молодежную команду до 17 лет. Подробности сделки не разглашают.

Напомним, что сам Джанлуиджи Буффон в свои 45 лет не намерен завершать карьеру. Парма, за которую легендарный игрок выступал в прошлом сезоне, хочет продолжить сотрудничество. Также у Буффона было предложение Саудовской Аравии.

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