Джанлуїджі Буффон найближчим часом розірве контракт із Пармою й оголосить про завершення кар'єри у віці 45 років. Про це інформує інсайдер Джанлука Ді Марціо.

Син Буффона підпише контракт з італійським клубом, – джерело

Угода воротаря розрахована ще на один рік, але нездатність команди підвищитися в класі стала для Буффона розчаруванням. Він не хоче провести в Серії В ще один сезон. Цього літа до Джанлуїджі надходили вигідні пропозиції зі Саудівської Аравії, але він відхилив усі варіанти. У січні Буффону виповниться 45 років.

Легендарний воротар пограв у своїй кар'єрі за Парму (двічі), Ювентус і ПСЖ. Він провів 657 матчів у Серії А, 124 зустрічі в Лізі чемпіонів і рекордні 176 матчів за національну збірну Італії.

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