Ветеран Ювентуса Джанлуиджи Буффон уже более двух десятилетий выступает на высшем уровне.

Сегодня легендарный голкипер празднует 25 лет с момента дебюта в профессиональном футболе.

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Буффон впервые вышел за Парму 19 ноября 1995-го, когда ему было всего 17 лет. Твиттер УЕФА опубликовал ностальгическое фото юного, тогда еще никому не известного вратаря. Буффон выступал за Парму до 2001 года, а затем перебрался в Ювентус, который стал главным клубом его жизни. После короткого "путешествия" в ПСЖ (сезон 2018/19) голкипер вернулся к туринцам.

Добавим, что в текущем сезоне 42-летний Буффон провел 2 матча, в которых пропустил 2 гола.

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