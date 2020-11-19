Ветеран Ювентуса Джанлуїджі Буффон вже понад два десятиліття виступає на найвищому рівні.

Сьогодні легендарний голкіпер святкує 25 років з моменту дебюту у професіональному футболі.

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Буффон вперше вийшов за Парму 19 листопада 1995-го, коли йому було лише 17 років. Твіттер УЄФА опублікував ностальгічне фото юного, тоді ще нікому не відомого воротаря. Буффон виступав за Парму до 2001 року, а потім перебрався в Ювентус, який став головним клубом його життя. Після короткої "мандрівки" в ПСЖ (сезон 2018/19) голкіпер повернувся до туринців.

Додамо, що у поточному сезоні 42-річний Буффон провів 2 матчі, в яких пропустив 2 голи.

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