Один из них случился ровно 15 лет назад, когда бразилец поставил на колени мадридский Реал.

Барселона готова "украсть" Рамоса у Реала – нужны два условия

Барселона посетила Сантьяго Бернабеу и одержала разгромную победу 3:0. Роналдиньо отметился дублем, заставив аплодировать вражеский стадион. Звезда "блаугранас" дважды смещался с левого фланга, элегантно убирал Рамоса и точно бил по воротам – Касильяс пожимал плечами.

Добавим, что Роналдиньо выступал за Барселону с 2003 по 2008 годы, в течение которых отметился 94 голами и 71 ассистом в 207 матчах.

Мадридське прокляття: Роналдінью, Гвардіола, Неймар і Мессі йшли після чемпіонства Реала