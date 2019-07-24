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Буффон на посвящении в Ювентусе спел легендарный итальянский хит

08:00 46 Читати українською
Буффон на посвящении в Ювентусе спел легендарный итальянский хит
Джанлуиджи Буффон / LaPresse

"Новичок" туринского Ювентуса Джанлуиджи Буффон эпически спел перед одноклубниками на традиционной посвящении.

Ветеран спел перед игроками Юве на посвящении новичков команды. Видео события появилось в официальном твиттере клуба.

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Буффон для исполнения перед одноклубниками выбрал легендарную песню Volare, которую Доменико Модуньо и Франко Мильяччи написали более 50 лет назад. Песня стала всемирно известной благодаря фестивалю в Сан-Ремо и кавер-версии французской группы Gipsy Kings.

К слову, голкиперские навыки Джанлуиджи Буффона значительно лучше его вокальных способностей.

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Видеоновости Джанлуиджи Буффон Джанлуиджи Буффон Ювентус Ювентус Италия
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