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Буффон на посвяті в Ювентусі заспівав легендарний італійський хіт

08:00 6 Читать на русском
Буффон на посвяті в Ювентусі заспівав легендарний італійський хіт
Джанлуїджі Буффон / LaPresse

"Новачок" туринського Ювентуса Джанлуїджі Буффон епічно заспівав перед одноклубниками на традиційній посвяті.

Ветеран заспівав перед гравцями Юве на посвяті новачків команди. Відео події з'явилося в офіційному твіттері клубу.

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Буффон для виконання перед одноклубниками обрав легендарну пісню Volare, яку Доменіко Модуньйо та Франко Мільяччі написали понад 50 років тому. Пісня стала всесвітньо відомою завдяки фестивалю у Сан-Ремо та кавер-версії французького гурту Gipsy Kings.

До слова, голкіперські навики Джанлуїджі Буффона значно кращі за його вокальні здібності.

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Відеоновини Джанлуїджі Буффон Джанлуїджі Буффон Ювентус Ювентус Італія
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