Роналду отважно поиздевался над полицейским в Китае и "порвал" одноклубников – курьез дня

Форвард туринского Ювентуса Криштиану Роналду в очередной раз продемонстрировал, что имеет прекрасное чувство юмора.

Во время тренировки "Старой синьоры" несколько болельщиков выбежали на газон, а охранники и полицейские взялись их выдворять за пределы поля. Об этом сообщает Sky Sports.

Роналду разозлился на Сарри после замены – СМИ заподозрили португальца в саботаже

В эпизод решил вмешаться и Роналду. Португалец прыгнул на одного из стражей порядка, имитируя удар в воздухе. Полицейский такого не ожидал и в какой-то момент, очевидно, собирался рефлекторно "ответить", но вовремя сориентировался. А Гонсало Игуаин и Ко не смогли сдержать смех.