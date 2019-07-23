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Роналду отважно поиздевался над полицейским в Китае и "порвал" одноклубников – курьез дня

21:43 124 Читати українською
Роналду отважно поиздевался над полицейским в Китае и "порвал" одноклубников – курьез дня
Криштиану Роналду / Nike

Форвард туринского Ювентуса Криштиану Роналду в очередной раз продемонстрировал, что имеет прекрасное чувство юмора.

Во время тренировки "Старой синьоры" несколько болельщиков выбежали на газон, а охранники и полицейские взялись их выдворять за пределы поля. Об этом сообщает Sky Sports.

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В эпизод решил вмешаться и Роналду. Португалец прыгнул на одного из стражей порядка, имитируя удар в воздухе. Полицейский такого не ожидал и в какой-то момент, очевидно, собирался рефлекторно "ответить", но вовремя сориентировался. А Гонсало Игуаин и Ко не смогли сдержать смех.

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