Буффон может повторить рекорд Мальдини

Легендарный голкипер туринского Ювентуса Джанлуиджи Буффон уже сегодня может установить историческое для себя и всего итальянского футбола достижения.

В матче 4-го тура чемпионата Италии Ювентус сыграет с Вероной. Место в воротах туринцев должен занять Джанлуиджи Буффон, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Для Буффона эта игра станет 902-й в составе туринского клуба. Таким образом, он может повторить рекорд бывшего защитника Милана Паоло Мальдини по количеству матчей за один клуб. Если говорить о рекорде по количеству матчей в Серии А, то его тоже удерживает Мальдини – 647 матчей. На счету Буффона 641 встреча.

Напомним, Буффон вернулся в Ювентус на правах свободного агента. Последний сезон голкипер провел в составе ПСЖ. Джанлуиджи выступал за "Старую синьору" с 2001 по 2018 годы, выиграв 11 титулов чемпиона Италии, 4 Кубка Италии и 5 Суперкубков Италии в составе туринцев.

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